У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі протягом минулої доби, 15 січня, було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців. Один український військовий зазнав поранення. Про це інформує прес-центр ООС зранку, 16 січня.

Зокрема, поруч із Гнутовим і Талаківкою збройні формування Російської Федерації кілька разів відкривали вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

«Неподалік Трудівського противник здійснив в бік наших позицій кілька черг зі стрілецької зброї. Внаслідок пострілів, один український захисник отримав вогнепальне поранення. Воїна було швидко доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога», – сказано в повідомленні.

Крім того, поблизу Південного російсько-окупаційні війська вели вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку 16 січня вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, повідомяють у штабі.

Як інформував ZAXID.NET, 14 січня окупанти шість разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі. Один український захисник отримав легке осколкове поранення біля Гнутового.