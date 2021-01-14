У четвер, 14 січня, на Донбасі, в результаті обстрілу російсько-окупаційних військ отримав поранення український військовий. Про це повідомляє українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.

«Сьогодні близько 18:00 внаслідок обстрілу противником наших позиції в районі Гнутово отримав поранення один військовослужбовець Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пораненому надано медичну допомогу, його стан стабільний.

«Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші» та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ», – повідомили в ТКГ.

Водночас, у сьогодні у вечірньому зведенні штаб ООС повідомив про два порушення режиму припинення вогню вздовж лінії розмежування – бойовики стріляли з гранатомета поблизу Водяного та Мар'їнки. Про поранених не повідомлялося.

Як інформував ZAXID.NET, у зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі 11 січня загинув український військовий.