Зеленський поговорив з Меркель про Донбас

Президент України Володимир Зеленський заявляє про відсутність прогресу у мирному врегулюванні на Донбасі, окрім встановлення режиму припинення вогню, хоча Україна виконала всі домовленості, досягнуті на зустрічі лідерів «нормандської четвірки» в Парижі у грудні 2019 року. Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це він повідомив під час телефонної розмови з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Зокрема, Зеленський детально проінформував канцлера Німеччини про ситуацію на Донбасі, наголосивши на тому, що режим припинення вогню, який триває з 27 липня 2020 року, загалом дотримується, хоча й зі складнощами та провокаціями. Президент поінформував про загибель під час обстрілу українського військового на цьому тижні та про пораненого напередодні.

«Обидві сторони визнали, що переговори радників лідерів «нормандської четвірки» 12 січня цього року в Берліні були непростими, але конструктивними. Україна і Німеччина очікують наступні консультації 22 січня», – повідомляє прес-служба голови української держави.

Також Зеленський закликав Німеччину долучитися до міжнародної платформи з деокупації Криму і запросив Меркель завітати до Києва з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

До слова, 12 січня в Берліні відбулися переговори «нормандської четвірки» на рівні політичних радників. Предметом зустрічі представників було обговорення реалізації підсумків Паризького саміту 2019 року в частині політичного врегулювання конфлікту.