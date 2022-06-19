Влада окупованого Росією Криму розпорядилася знести автосервіс, який раніше відмовився обслуговувати російську військову техніку з літерою Z. Таку техніку російські загарбницькі війська використовують для війни в Україні.

Як пише 19 червня «Настоящее время», раніше в соцмережах з'явилися відеоролики, в яких стверджувалося, що співробітники відмовили у ремонті військової вантажівки з буквою Z на бортах. Після цього «раптова» перевірка зробила висновок, що автосервіс був побудований незаконно і повинен бути знесений в найближчі два тижні.

Як випливає з відеозапису, на якому окупант розповідає про інцидент, російські загарбники звернулися до автосервісу у селищі Видне Красногвардійського району Криму з проханням провести вулканізацію шин. Однак працівники автосервісу відмовилися їх обслуговувати, незважаючи на те, що, за його словами, військові були готові сплатити за послугу.

Пізніше власник сервісу Вілен Сейтосманов пояснив, що відмова не базувалась на ідеологічних причинах: за його словами, сервіс розрахований переважно на легкові машини та не може обслуговувати важкі армійські вантажівки.

Незабаром після появи відеороликів в інтернеті в автосервіс прийшла перевірка, яка дійшла висновку, що підприємство збудували з порушенням законодавства, тому його мають ліквідувати протягом 14 днів. А голова окупаційного парламенту Криму Владімір Константінов заявив, що рішення автосервісу має ідеологічне підґрунтя.

«Владу нашу він може не любити. А от поважати її доведеться. Поперек Росії краще нехай більше не стає», – заявив Константінов і порадив підприємцю виїхати в Україну.