У лікарні міста Потсдам біля Берліна знайшли чотири тіла зі слідами насильницької смерті, також ще одна людина отримала серйозні поранення. За підозрою у скоєнні злочину поліція затримала 51-річну працівницю цієї лікарні, пише DW.

За інформацією поліції, «поранення усіх жертв свідчать про застосування зовнішнього впливу надзвичайної сили». Місцева газета Potsdamer Neueste Nachrichten повідомила, що жертви були пацієнтами клініки.

У свою чергу, видання Tagesspiegel написало, що злочин стався у відділленні, де людей з проблемами психічного розвитку лікують від хвороб, пов'язаних з м'язами і скелетом.

Як повідомляється на сайті цього медзакладу, це спеціалізована ортопедична лікарня на 160 ліжок, яка має 300 працівників.

Про мотиви скоєння вбивства наразі нічого невідомо.