Пожежникам перешкоджали потрапити у будівлю залізні двері з кодовими замками

Вранці в середу, 28 квітня, у центрі столиці Латвії – Риги – сталася пожежа в хостелі Japanese Style Centrum. За попередніми даними, у вогні загинули восьмеро людей, пише Delfi.

Як зазначає Державна пожежно-рятувальна служба Латвії, сигнал про пожежу надійшов на пульт чергового близько п’ятої ранку – горів коридор і житлові приміщення, а також дах шестиповерхового будинку. Площа загоряння склала близько 140 квадратних метрів. На місці працювали понад 50 пожежників.

Начальник оперативного управління рятувальної служби Яніс Грінбергс заявив, що в будівлі встановлені залізні двері з кодовим замком, і це ускладнило роботу пожежників. На місці пожежі знайшли тіла восьми загиблих.

Ugunsgrēkā hostelī Rīgas centrā gājuši bojā astoņi cilvēki. https://t.co/YZXIJaCWUS pic.twitter.com/e3l24HXnTe — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) April 28, 2021

Ще дев’ять людей постраждали, всього евакуйовано 20 осіб. Мер Риги Мартіньш Стакіс повідомив, що пожежа виникла в приміщеннях хостелу, де більшість мешканців – іноземці.

У лікарню в стані середньої тяжкості доставлені шість людей. Частина з них госпіталізована з опіками, інші – з отруєнням продуктами горіння.

Рятувальники продовжують роботи на місці пожежі. Рух транспорту вулицею, де розташований хостел, перекритий.