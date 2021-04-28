Восьмеро людей загинули в пожежі у ризькому хостелі
У хостелі, де сталася пожежа, проживали переважно іноземці
Вранці в середу, 28 квітня, у центрі столиці Латвії – Риги – сталася пожежа в хостелі Japanese Style Centrum. За попередніми даними, у вогні загинули восьмеро людей, пише Delfi.
Як зазначає Державна пожежно-рятувальна служба Латвії, сигнал про пожежу надійшов на пульт чергового близько п’ятої ранку – горів коридор і житлові приміщення, а також дах шестиповерхового будинку. Площа загоряння склала близько 140 квадратних метрів. На місці працювали понад 50 пожежників.
Начальник оперативного управління рятувальної служби Яніс Грінбергс заявив, що в будівлі встановлені залізні двері з кодовим замком, і це ускладнило роботу пожежників. На місці пожежі знайшли тіла восьми загиблих.
Ще дев’ять людей постраждали, всього евакуйовано 20 осіб. Мер Риги Мартіньш Стакіс повідомив, що пожежа виникла в приміщеннях хостелу, де більшість мешканців – іноземці.
У лікарню в стані середньої тяжкості доставлені шість людей. Частина з них госпіталізована з опіками, інші – з отруєнням продуктами горіння.
Рятувальники продовжують роботи на місці пожежі. Рух транспорту вулицею, де розташований хостел, перекритий.