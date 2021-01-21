Пожежа виникла у житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей

В нелегальному будинку для літніх людей у Харкові виникла пожежа, внаслідок якої загинули 15 людей, ще 5 постраждали. Попередня причина займання – необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Яка повідомила ДСНС, пожежа сталася у четвер, 21 січня, на околиці Харкова в двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей. У пожежі загинули 15 людей, ще 9 осіб вдалося врятувати, з яких 5 – госпіталізували до лікарень. Площа пожежі склала 100 метрів квадратних. «Українська правда» пише, що, ймовірно, йдеться про пансіонат для літніх людей «Золотий час».

«Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня», – відзначили прес-служба ДСНС.