Загалом поліція затримала чотирьох підозрюваних

Слідчі розглядають три основні версії пожежі в будинку для літніх людей у Харкові, у якій загинули 15 людей. Зараз вони допитують працівників пансіонату, а також проводять обшуки на місці. Про це у п’ятницю, 22 січня, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

За її словами, версіями пожежі є підпал (занесення стороннього вогню), необережне поводження з вогнем у побуті й електроприладами та замикання електромережі.

«Наразі слідчі дії тривають, допитуються інші працівники пансіонату, де відбулася пожежа, а також свідки, проводяться обшуки та огляд місця події із залученням експертів», – уточнила вона на Facebook.

Крім того, як стало відомо, правоохоронці затримали дружину орендаря будинку – директорку приватного підприємства, яка фактично керувала закладом. Таким чином кількість затриманих зросла до чотирьох. Разом із нею затримані власник будинку, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендар будинку, а також затримали адміністратора, який координував роботу пансіонату, офіційно він не був там працевлаштований. Всім їм готують повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів.

Венедіктова уточнила, що затримане подружжя – засновники громадської організації, метою діяльності якої є «сприяння проведенню оздоровчої аматорської, культурної діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних інтересів її членів». Генпрокурорка каже, що це, ймовірно, використовувалося для прикриття діяльності, пов’язаної з доглядом за особами похилого віку. Вартість перебування в пансіонаті «Золотий час» вони оцінювали в середньому в 15 тис. грн.

За її словами, у затриманого власника на ділянці є одразу два будинки. На будівлю, у якій функціонував пансіонат, відсутні документи на введення в експлуатацію, і до неї без отримання спеціальних дозволів під'єднано електро- та газопостачання.

«Під час першочергових слідчих дій у сусідньому офіційно оформленому будинку встановлена також діяльність так званого реабілітаційного центру для алко- та наркозалежних осіб. Підстави їх перебування та точна кількість встановлюються», – додала Венедіктова.

Як інформував ZAXID.NET, у Харкові 21 січня виникла пожежа в житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей. У пожежі 15 людей загинули, ще 11 постраждали – загалом у будівлі були 33 людини.

Площа пожежі складала 100 квадратних метрів, її гасили 50 рятувальників, залучивши 13 одиниць техніки. Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну створити державну комісію для з'ясування всіх обставин трагедії, а також «напрацювати механізми запобігання подібним надзвичайним ситуаціям».

Директор обласного департаменту соцзахисту населення Юрій Шпарага розповів нам, що за вказаною адресою немає жодних офіційних установ для літніх людей, тобто цей будинок був нелегальним.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею 270 Кримінального кодексу. Максимальна санкція становить 8 років тюрми. Крім цього, Держбюро розслідувань порушило справу «за фактом неналежного виконання службових обов’язків окремими працівниками ГУ ДСНС України в Харківській області, що потягнуло за собою тяжкі наслідки» (ч. 2 ст. 367 КК України).