У пожежі в незаконному будинку для літніх людей загинули 15 пенсіонерів

Президент України Володимир Зеленський оголосив суботу, 23 січня, загальнонаціональним днем жалоби за загиблими на пожежі в Харкові.

«Я підпишу указ: завтра буде день жалоби на державному рівні», – сказав Зеленський журналістам в Харкові в п'ятницю, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

День жалоби редбачає скасування по всій країні розважальних заходів, скасування розважальних програм на радіо й телебаченні. Також у дні жалоби на будівлях приспускають державні прапори.

Нагадаємо, під час пожежі в незаконному будинку престарілих у Харкові, яка сталася 21 січня, загинуло 15 пенсіонерів. Наразі керівників і власника цього будинку затримали.

Правоохоронці розглядають три версії причин, через які могла статися пожежа: підпал (занесення стороннього вогню), необережне поводження з вогнем у побуті й електроприладами та замикання електромережі.