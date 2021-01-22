Вогонь охопив другий поверх і міжповерхове перекриття

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив, що врятувати 15 людей у пожежі, яка сталася в Харкові 21 січня, не вдалося через швидке поширення вогню та фізичний стан осіб, які перебували на другому поверсі приватного геріатричного пансіонату.

Під час огляду місця трагедії у п’ятницю, 22 січня, Яровий доповів президентові України Володимиру Зеленському про обставини пожежі та перебіг порятунку людей. За його словами, інформація про займання надійшла о 15:03 21 січня.

«У ході з’ясування обставин було встановлено, що в будинку можуть перебувати літні люди. До місця були направлені підрозділи ДСНС у достатній кількості для того, щоб виконати завдання з гасіння та рятування людей. Після прибуття о 15:15 ситуація була наступна: виривалося полум’я по периметру всієї будівлі, а також густий чорний дим. У вікна було видно, що вогонь розповсюдився на весь другий поверх. Також горить перекриття між першим та другим поверхом», – повідомив чиновник.

На запитання Зеленського, чому не вдалося врятувати людей, представник МВС зазначив, що вогонь поширювався дуже швидко, а на другому поверсі всі люди були маломобільними чи мали хвороби, пов'язані з ментальними розладами.

«Люди були лежачими, але хто встановив у будинку на вікнах ґрати?» – запитав президент.

На це Зеленському доповіли, що цей будинок для літніх людей був приватним і працював без належно оформлених документів на такий вид діяльності. Люди перебували тут нелегально; за їхнє утримання платили родичі.

За словами президента, наразі в Харкові знайшли вже шість таких приватних будинків престарілих, які працюють незаконно.

Нагадаємо, пожежа в нелегальному будинку престарілих у Харкові сталася 21 січня. На момент пожежі в будинку перебували 33 людини, 15 з них загинули.

Президент Володимир Зеленський оголосив суботу, 23 січня, днем загальнонаціональної жалоби за загиблими в пожежі.