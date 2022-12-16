Від важких поранень внаслідок підриву на російських мінах померли ще двоє правоохоронців із Черкащини. Таким чином, кількість загиблих правоохоронців унаслідок цього інциденту зросла до шести.

«Десять днів лікарі боролися за життя старшого сержанта поліції Віктора Мазуренка водія взводу № 1 роти № 2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області та лейтенанта поліції Михайла Пустовіта інспектора взводу № 2 роти № 2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області. Але, на жаль, сьогодні їхні серця зупинилися», – повідомила в п’ятницю, 16 грудня, поліція Черкащини.

Нагадаємо, трагедія сталася 7 грудня. Тоді на Херсонщині проводили стабілізаційні заходи. Правоохоронці підірвалися на каскаді російських мін. Начальник поліції Черкащини Михайло Куратченко і ще троє правоохоронців загинули на місці, четверо поліцейських отримали поранення.