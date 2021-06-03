Одна черга в Regitra - з відвідувачів, інша - з автомобілів на огляд

У литовських сервісних центрах «Регітра» почали приймати відвідувачів без попереднього запису. І там одразу ж виникли черги, повідомляє Delfi. Причому як відвідувачів, так і автомобілів. Окрім литовців, які реєструють купівлю-продаж автомобілів, в черзі багато представників українських власників євроблях.

Саме там українським власникам автомобілів на литовських номерах потрібно зняти машину з обліку. Втім, це може зробити не українець, а юридичний власник – литовець чи фірма, на яку записано машину. Звичайно, послуги не безкоштовні – посередники беруть за це 150 – 200 євро.

Фото DELFI / Domantas Pipas

Керівництво центрів «Регітра» обіцяє надати послуги всім, хто приїхав в цей день. Також залишилась можливість записуватись на прийом онлайн – так приймають 30% відвідувачів.

Для розмитнення в Україні автомобіля, який завезений на європейських номерах до початку 2021 року, потрібен документ, який підтверджує, що авто зняте з обліку, а також договір купівлі-продажу, який підтверджує право власності на авто.