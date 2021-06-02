Український дрифтовий чемпіонат цього року розпочнеться зі Львову

На стадіоні «Арена Львів» 6 червня відбудуться одразу два заходи: перший етап Чемпіонату України RTR Drift Attack та Другий етап Національної серії України Bitlook PRO-AM Drift.

Дрифтинг або дрифт – видовищний різновид автоспортивних змагань, учасники яких проходять повороти в керованому заносі, намагаючись зробити це на максимально можливій швидкості та якмога більшим кутом.

Загальноукраїнський чемпіонат з дрифту розпочнеться у Львові, причому вперше за історію вітчизняного дрифту одночасно проходитимуть змагання у двох класах дисципліни – PRO та PRO-AМ. Для проведення заходу нового для країни формату було обрано саме місто Львів через його колорит, атмосферу та відмінну локацію.

У змаганнях візьмуть участь кращі 16 команд серії RTR Drift Attack та кращі 32 команди серії Bitlook PRO-AM Drift, загалом у львівському етапі чемпіонату змагатимуться більш як 60 пілотів, які виступатимуть на 80 спеціально підготовлених машинах. На глядачів чекає атмосфера драйву, швидкості та дуже багато диму.

Захід розпочнеться 6 червня о 12:00, на парковці стадіону «Арена Львів». Квитки коштують від 400 до 2000 гривень.