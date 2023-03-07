В окупованому Луганську російські окупанти вирішили розмістити свою казарму в частині міської поліклініки, щоб прикритися від можливих ударів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 7 березня.

Як йдеться в повідомленні, до приміщення поліклініки вже завезли двоярусні ліжка для особового складу. Водночас керівництво медичного закладу має вирішити низку питань із розміщення персоналу та приймання пацієнтів.

Зауважимо, що практика, коли окупанти дислокуються в лікарнях чи інших цивільних об’єктах – не нова. Так, 31 січня цього року Генштаб повідомляв, що в Луганську на території пологового будинку міської лікарні №3 та пологового будинку обласної лікарні окупанти розгорнули «польові шпиталі», де лікують російських військовослужбовців.

Через те, що росіяни використовують два пологових будинки для лікування поранених росіян, у місті можливо прийняти пологи лише в Луганському обласному перинатальному центрі. Однак там катастрофічно не вистачає місць та створюються ризики і несприятливі умови для пологів.