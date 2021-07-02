Окружний суд вже видав ордер на арешт українця, наразі він перебуває під вартою

В німецькому Магдебурзі нетверезий громадянин України накинувся з ножем на охоронців пабу, які попросили його на вході одягнути захисну маску. Про це повідомляє Bild.

Інцидент трапився в ніч на 30 червня. Близько сотні уболівальників зібралися в пабі «Unitheke», щоб подивитися матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи між Швецією і Україною. На вході до бару двоє охоронців попросили 41-річного українця одягнути захисну маску, оскільки це передбачено карантинним обмеженнями у Німеччині.

Після короткої суперечки п'яний чоловік вдарив ножем працівника пабу і кинувся тікати. Його наздогнав другий охоронець, який теж після сутички отримав поранення. Через деякий час поліція знайшла зловмисника на сусідній площі.

За словами очевидців, чоловік поводився неадекватно і поки офіцери зачитували його права, він кричав, що «повернеться і доб'є охоронця». Представник поліції розповів, що постраждалі співробітники служби безпеки були доставлені в довколишні лікарні службою швидкої допомоги.

Окружний суд вже видав ордер на арешт чоловіка, наразі він перебуває під вартою.