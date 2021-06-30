Під час матчу проти збірної Швеції українці спершу радісно зустріли фаната з російським прапором, який прийшов до них на сектор, але вже згодом побили його.

29 червня офіційний Twitter-акаунт УЄФА виклав фотографії уболівальників, які підтримують збірну України під час матчу зі збірною Швеції. На одному з фото був зображений уболівальник з російським прапором і в шапці-вушанці з символікою СРСР, який стояв, обійнявшись з фаном в атрибутиці української збірної.

Фото моментально стало вірусним, а російські ЗМІ почали розповсюджувати його в контексті «дружби братських народів»

Проте інші вболівальники не оцінили «дружбу народів». Вони відібрали у російського фаната прапор, побили чоловіка і порвали його футболку. Згодом у мережі з'явилося відео, на якому росіянин стоїть вже в порваній футболці та тримається за щелепу. В останній момент вболівальника з триколором прикрили українським прапором.

Деякі українські вболівальники не оцінили «дружбу народів»

В Росії вже відреагували на інцидент. Тези про «дружбу народів» змінились на заяви про «українських націоналістів, які жорстоко побили громадянина Росії».

Нагадаємо, що збірна Україна обіграла Швецію з рахунком 2:1 завдяки голам Олександра Зінченка і Артема Довбика. З трансляцією матчу від ZAXID.NET можна ознайомитись тут. З пояснененням про спортивний топ Артема Довбика – тут, а з найкращими мемами – тут.

В 1/4 фіналу команда Андрія Шевченка зіграє проти Англії. Матч пройде в Римі на Стадіо Олімпіко в суботу, 3 липня.