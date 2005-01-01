В Миколаєві кількість хворих на вірусний гепатит А наближається до ста

Станом на четвер, 18 січня, кількість випадків захворювання на гепатит А в Миколаєві зросла до 98 осіб, з яких 22 дитини, повідомила начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай.

За її словами, які процитувало видання «Новости-Н», станом на четвер в стаціонарі перебувають 65 людей. При цьому джерела зараження досі не виявлено.

До слова станом на 17 січня діагноз вірусний гепатит А підтвердили у 55 осіб серед 77 госпіталізованих.

Гепатит А – це гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, що потрапляє в організм шляхом споживання їжі або води, забрудненої інфікованими випорожненнями. Час між інфікуванням та появою симптомів складає від двох до шести тижнів. У багатьох випадках захворювання перебігає майже або зовсім безсимптомно, особливо у дітей та молодих людей. Проте, якщо симптоми з'являються, то вони, як правило, зберігаються протягом 1-4 тижнів у неускладнених випадках. Спостерігають нетривалу гарячку у перші 3 дні хвороби, слабкість, зниження апетиту, жовтяницю, в тяжких випадках – може бути блювання, біль у животі. Гостра печінкова недостатність виникає рідко та найчастіше її зустрічають серед людей з фоновими тяжкими хворобами.

На початку спалаху гепатиту А повідомлялося, що більшість хворих – із Заводського району. Встановлено, що люди, які захворіли, начебто вживали доочищену воду з пунктів розливу. Однак у більшості перевірених пунктів, на які вказували хворі, збудника хвороби не знайшли.