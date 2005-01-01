В Миколаєві наркоторговці зберігали «прибуток» у біткойнах

В Миколаєві поліція затримала чотирьох наркоторговців, які значну частину доходів від своєї злочинної діяльності зберігали в криптовалюті біткойн. Крім того, у них знайшли велику суму готівкових грошей і наркотики на суму 100 тис. грн.

За повідомленням поліції, правоохоронці провели одночасно понад 30 одночасних обшуків у Києві та Миколаєві, під час яких знайшли велику кількість доказів, зокрема банківські картки для розрахунків із покупцями, мобільні телефони та сім-карти, чорнові записи, вогнепальну та травматичну зброю, бойову гранату і мисливську рушницю. Також знайшли техніку для майнінгу криптовалют вартістю 5 млн грн.

«Встановлено, що значну кількість доходів від злочинної діяльності члени угруповання зберігали у біткойнах», – повідомили у поліції.

Поліція також вилучила в наркоторговців понад 400 тис. грн. готівкою, 25 тис. доларів США і 8 тис. євро. Також накладено арешт на сім елітних автомобілів. Чоловікам готуються обрати запобіжний захід – тримання під вартою.