На Харківщині злочинці пограбували веб-дизайнера на 15 біткоїнів

В судовому реєстрі з’явилася справа з клопотанням слідчих про тимчасовий доступ до речей і документів осіб, які напали на веб-дизайнера з метою заволодіти 15 біткоїнами, які знаходилися в його електронному гаманці, повідомив проект Opendatabot, платформа для роботи з відкритими даними.

Як наголошується, 28 грудня слідчий подав клопотання в Борівський районний суд Харківської області про тимчасовий доступ до речей і документів осіб, які 20 грудня 2017 року пограбували громадянина на 15 біткоїнів.

В судовому рішенні вказується, що потерпілий був веб-дизайнером і отримував зарплату в криптовалюті.

20 грудня двоє невідомих проникли до його квартири й почали вимагати, щоб він переказав на їхній електронний гаманець біткоїни.

«Після цього двоє злочинців зв’язувалися з потерпілим по телефону і стверджували, що біткоїни їм не надійшли і погрожували розправою. На підставі цього суд задовольнив вимогу слідства отримати доступ до речей підозрюваних. Слідство триває», – йдеться у повідомленні. В рішенні суду також вказано, що один з грабіжників був «неслов’янської зовнішності».

Відомо також, що грабіжники відібрали в чоловіка 2 тис. грн.

Станом на 10 ранку понеділка курс біткоїна становить 13,77 тисяч доларів. Таким чином 15 біткоїнів на цей момент коштують 206,5 тисяч доларів.