На Харківщині злочинці пограбували веб-дизайнера на 15 біткоїнів

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 11:087410

До теми

В судовому реєстрі з’явилася справа з клопотанням слідчих про тимчасовий доступ до речей і документів осіб, які напали на веб-дизайнера з метою заволодіти 15 біткоїнами, які знаходилися в його електронному гаманці, повідомив проект Opendatabot, платформа для роботи з відкритими даними.

Як наголошується, 28 грудня слідчий подав клопотання в Борівський районний суд Харківської області про тимчасовий доступ до речей і документів осіб, які 20 грудня 2017 року пограбували громадянина на 15 біткоїнів.

В судовому рішенні вказується, що потерпілий був веб-дизайнером і отримував зарплату в криптовалюті.

20 грудня двоє невідомих проникли до його квартири й почали вимагати, щоб він переказав на їхній електронний гаманець біткоїни.

«Після цього двоє злочинців зв’язувалися з потерпілим по телефону і стверджували, що біткоїни їм не надійшли і погрожували розправою. На підставі цього суд задовольнив вимогу слідства отримати доступ до речей підозрюваних. Слідство триває», – йдеться у повідомленні. В рішенні суду також вказано, що один з грабіжників був «неслов’янської зовнішності».

Відомо також, що грабіжники відібрали в чоловіка 2 тис. грн.

Станом на 10 ранку понеділка курс біткоїна становить 13,77 тисяч доларів. Таким чином 15 біткоїнів на цей момент коштують 206,5 тисяч доларів.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Львові правоохоронці викрили зловмисника, причетного до крадіжок із восьми автомобілів ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук