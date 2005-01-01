У Львові правоохоронці викрили зловмисника, причетного до крадіжок із восьми автомобілів

У четвер, 11 січня, у Личаківський відділ поліції 11 січня з заявами про крадіжки з автомобілів звернулись двоє львів’ян віком 38 та 36 років. Про це повідомив відділ комунікації поліції Львівської області.

Перший заявник повідомив, що у ніч на 11 січня з його автомобіля «Пежо», запаркованого біля будинку на вул. Зеленій, було викрадено акумуляторну батарею та відеореєстратор на загальну суму 3 тис. грн.

Інший заявник розповів, що тієї ж ночі з його автомобіля ВАЗ, запаркованого біля будинку на вул. Вагілевича, було викрадено акумуляторну батарею вартістю 1,5 тис. грн.

Правоохоронці оперативно встановили, що до скоєння злочину причетний раніше судимий 29-річний львів’янин. Також встановлено, що зловмисник причетний ще до шести подібних крадіжок.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.