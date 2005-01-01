Вночі у Львові згорів автомобіль Mercedes-Benz

Постраждалих внаслідок пожежі немає

У четвер, 11 січня, о 03:03 до рятувальників Львівщини надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі Mercedes-Benz у Львові на вул. П. Панча, 22. Про це інформує прес-служба ДСНС Львівщини. «На момент прибуття вогнеборців полум’я повністю охопило автомобіль.Пожежу локалізували о 03:24 та ліквідували о 03:25. Вогнем знищено автомобіль», - йдеться у повідомленні ДСНС. Внаслідок пожежі повністю знищений автомобіль (фото Varta1) Причина виникнення займання встановлюється. Постраждалих на пожежі немає.

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