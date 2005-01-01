В Миколаєві продовжує зростати кількість хворих на вірусний гепатит А

У Миколаєві кількість хворих на гепатит А за останню добу зросла на 12 людей, повідомила прес-служба міської ради.

«Станом на 15:00 10 січня 2018 року на території Миколаєва зареєстровано 74 випадки захворювань на вірусний гепатит А. В тому числі, середньої важкості – 62 особи, з них 15 дітей; важкої форми – 8 осіб, з них 1 дитина. Всі інші – легкої форми. Лабораторно підтверджено діагноз у 40 людей, в тому числі у 8 дітей», – йдеться у повідомленні.

При цьому ще 9 січня кількість хворих становила 62 людини. Розслідування щодо виявлення джерела інфекції триває.

Як відомо, у Миколаєві за останні тижні різко збільшилася кількість хворих на гепатит А, більшість хворих – із Заводського району. Встановлено, що особи, які захворіли, начебто вживали доочищену воду з пунктів розливу. Однак у більшості перевірених пунктів, на які вказували хворі, збудника хвороби не знайшли. Роботу семи пунктів тимчасово заборонили. Проте фахівці стверджують, що епідемії гепатиту А у Миколаєві немає.

Гепатит А – це гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, що потрапляє в організм шляхом споживання їжі або води, забрудненої інфікованими випорожненнями. Час між інфікуванням та появою симптомів складає від двох до шести тижнів. У багатьох випадках захворювання перебігає майже або зовсім безсимптомно, особливо у дітей та молодих людей. Проте, якщо симптоми з'являються, то вони, як правило, зберігаються протягом 1-4 тижнів у неускладнених випадках. Спостерігають нетривалу гарячку у перші 3 дні хвороби, слабкість, зниження апетиту, жовтяницю, в тяжких випадках – може бути блювання, біль у животі. Гостра печінкова недостатність виникає рідко та найчастіше її зустрічають серед людей з фоновими тяжкими хворобами.