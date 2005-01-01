В Україні зафіксували спалах гепатиту А, але епідемії немає

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 09:421360

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В Україні зафіксували спалах гепатиту А, але епідемії немає
фото Depositphotos
У МОЗ запевняють, що епідемії гепатиту А в Україні немає

В Україні зареєстрували спалах вірусного гепатиту А, однак епідемії цієї хвороби немає. Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці прес-служби Міністерства охорони здоров'я.

Як зазначається, захворіли 47 людей у Миколаєві та області. З них 6 дітей. Хворих госпіталізували до Миколаївської обласної інфекційної лікарні та Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні. Троє людей від госпіталізації відмовились.

За інформацією МОЗ, у більшості хворих форма перебігу захворювання середньої важкості, у двох людей, у тому числі в 1 дитини – форма перебігу важка. В стаціонарі зараз залишаються 35 людей.

Для встановлення причин хвороби тиває епідеміологічне розслідування та лабораторні дослідження питної води.

У МОЗ зазначають, що за 11 місяців 2017 року в Україні зареєстрували 29 спалахів вірусного гепатиту А, однак показники захворюваності не перевищили середніх багаторічних рівнів. Здебільшого спалахи були пов’язані з недотриманням заходів профілактики та порушенням протиепідемічного режиму на об’єктах, а також з недотриманням правил особистої гігієни самими хворими.

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