Ще 400 осіб викликали для повторного огляду

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив про скасування майже 200 рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності. Про це він повідомив під час телемарафону. Також Віктор Ляшко зазначив, що правоохоронці передали в МОЗ понад 2000 справ щодо хибного встановлення інвалідності.

Наразі поліцейські спільно з спецслужбами продовжують перевіряти всі діагнози та висновки щодо встановлення групи інвалідності, які призначали обласні МСЕК. Наразі в профільні комітети МОЗ правоохоронці передали понад 2000 справ, де лікарі комісій могли фіктивно призначити інвалідність, повідомив Укрінформ.

«З понад 2 тисячі справ майже 1000 ми вже розглянули, щодо 188 осіб уже скасовано інвалідність», – заявив міністр Віктор Ляшко в ефірі телемарафону. За його словами, 388 фігурантів викликали до профільного науково-дослідного інституту для переогляду.

Також чиновник нагадав, що медико-соціальні експертні комісії з 1 січня 2025 року призупинять свою діяльність як окремі юридичні особи.

«Коли ми говоримо про глобальну реформу саме медико-соціальної експертизи, то ми забрали цю частинку медичну і вже реформували. Це перший крок глобальної реформи. Далі очікуємо ще реформи, які запровадить соціальна сторона, Мінекономіки і МОН, і тоді вже буде повністю закритий пул оцінки функціонування людини, виявлення потреб, які у неї є на втрату її функціональності і які держава може запропонувати компенсатори», – зазначив глава МОЗ.

Також Віктор Ляшко додав, що був визначений перелік діагнозів, за якими інвалідність встановлюється довічно і не буде потребувати приходити раз на рік-два на переогляди.