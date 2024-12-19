Ліквідацію МСЕК підтримали 259 народних депутатів

У четвер, 19 грудня, Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт № 12178 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи», що фактично означає ліквідацію медико-соціальної експертизи (МСЕК). Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт підтримали 259 народних депутатів. Як пояснив Ярослав Железняк, з 1 січня 2025 року функції МСЕК виконуватимуть експертні комісії у кластерних і надкластерних лікарнях.

У пояснювальній записці зазначається, що мета законопроєкту – реформування системи медико-соціальної експертизи. Таким чином в Україні планують змінити підхід до «оцінювання повсякденного функціонування людини».

«Основними завданнями законопроєкту є спрощення процесів встановлення інвалідності за рахунок формалізації відповідних критеріїв і врегулювання процедур; цифровізація проходження експертизи; запровадження прозорих механізмів оскарження; зміна механізму фінансування медико-соціальних експертиз. Проєкт закону запроваджує зміну підходів до визначення потреб людей, що мають обмеження функціонування та спрощення в отриманні ними послуг й інших видів допомоги, яких вони потребують», – йдеться у пояснювальній записці.

Корупційні скандали у МСЕК

4 жовтня ДБР повідомило про затримання керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. У неї вдома детективи виявили майже 6 млн доларів готівкою та колекцію коштовностей. Ще 100 тис. доларів слідчі знайшли у робочому кабінеті керівниці МСЕК та 2,5 млн доларів на закордонних рахунках.

16 жовтня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Тетяна Крупа допомогла оформити інвалідність 50-м прокурорам Хмельниччини та їхнім близьким родичам. Після цього Офіс генерального прокурора повідомив про початок службового розслідування в органах прокуратури. Згодом правоохоронці викрили посадовців з Закарпатської, Рівненської, Харківської, Волинської та Миколаївської МСЕК, які також організували видачу підробних посвідок про інвалідність.

22 жовтня Володимир Зеленський провів засідання РНБО. За його результатами президент ввів у дію рішення про ліквідацію МСЕК. Того ж дня генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку.