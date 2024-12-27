Із 1 січня МСЕК більше не буде

Із 1 січня 2025 року в Україні стартує оцінювання повсякденного функціонування людини – альтернатива медико-соціальній експертизі (МСЕК). МОЗ пояснило, як тепер відбуватиметься отримання інвалідності​​​​.

Чотири способи оцінювання

Залежно від обставин та потреб людини, оцінювання буде проводитися в один із таких способів:

Очний – у лікарні за участі пацієнта

– у лікарні за участі пацієнта Дистанційний – через телемедицину

– через телемедицину Заочний – без присутності людини, лише за документами

– без присутності людини, лише за документами Виїзний – за місцем перебування пацієнта

Коли обирають заочний формат?

Такий підхід застосовується для військових, учасників бойових дій та пацієнтів з тяжкими захворюваннями, якщо це підтверджено медичною документацією.

Групи діагнозів для заочного оцінювання:

злоякісні новоутворення, що мають ІІІ—IV стадію (підтверджені КТ/МРТ, гістологією),

хвороби крові та кровотворних органів,

туберкульоз,

ускладнені геміплегією, параплегією або тетраплегією,

набута відсутність кінцівок,

стан після трансплантації органів або імплантації штучного водія серцевого ритму,

вроджені порушення,

хвороби печінки.

Заочний формат оцінювання обирається, якщо такі пацієнти не наполягають на очному оцінюванні. Для проведення заочного оцінювання всі необхідні медичні дані та документи повинні бути повними і достовірними.

Коли проводиться виїзний розгляд?

Експертна команда може здійснювати розгляд за місцем перебування або лікування пацієнта у таких випадках:

якщо людина має об’єктивні, документально підтверджені труднощі з пересуванням і не підпадає під критерії для заочного розгляду. У такому випадку в направленні на оцінювання зазначається бажана форма проведення оцінювання і причини вибору виїзної форми;

коли пацієнт — військовослужбовець або учасник бойових дій, який перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні, але при тому його стан не відповідає критеріям заочного розгляду.

Кого скеровують на проведення оцінювання повсякденного функціонування?

Лікуючий лікар або голова військово-лікарської комісії направляють пацієнта на оцінювання повсякденного функціонування за таких обставин:

1. Повторний огляд, визначений раніше медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) або експертною командою для повторного оцінювання.

2. Стійкі або необоротні зміни стану здоров’я, підтверджені електронними даними про медичні втручання чи діагнози.

3. Тривала непрацездатність, якщо вона безперервно триває до 120 календарних днів або загалом 150 днів (у разі перерв). Для пацієнтів із туберкульозом - через 10 місяців з дня настання непрацездатності.

Також направлення може здійснюватися негайно у разі гострого чи критичного стану пацієнта або коли є достатня медична документація, що підтверджує наявність стійких порушень, які не потребують додаткових спостережень.