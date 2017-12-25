В МЗС Ізраїлю заявили про мінімум 10 країн, готових перенести посольства в Єрусалим

МЗС Ізраїлю підтримує контакти зі щонайменше десятьма країнами, які готові почати процедуру переведення посольств до Єрусалима, заявив заступник міністра закордонних справ Ізраїлю Ціпі Готовели, повідомило французьке видання Le Monde.

За його словами, Ізраїль перебуває в контакті зі «щонайменше десятьма країнами, окремі з яких – у Європі» щодо цього питання. При цьому він не уточнив, про які конкретні країни йдеться.

«Інші країни визнають Єрусалим і оголосять про переведення своїх посольств. Друга країна зробила це і я повторюю: будуть інші, це лише початок і це важливо» – заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу, коментуючи рішення Гватемали про переведення посольства до Єрусалима.

Президент Гватемали Джиммі Моралес у ніч на понеділок, 25 грудня, оголосив, що розпорядився перенести посольство країни в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима.

Гватемала та сусідній Гондурас були двома із семи країн, які приєдналися до Сполучених Штатів і Ізраїлю в голосуванні проти резолюції по Єрусалиму у Генеральній Асамблеї ООН. Проти голосували також Маршаллові Острови, Мікронезія, Науру, Палау і Того. Україна тоді участі в голосуванні не брала.

Як зазначила «Європейська правда», Сполучені Штати є важливим джерелом фінансової допомоги Гватемалі і Гондурасу. Президент Дональд Трамп погрожував припинити фінансову допомогу країнам, які підтримають резолюцію ООН.

Нагадаємо, 21 грудня Генеральна Асамблея ООН голосувала за резолюцію, яка відкидає визнання Сполученими Штатами Єрусалима столицею Ізраїлю. Документ підтримали 128 держав.

Як інформував ZAXID.NET, 6 грудня президент США Дональд Трамп заявив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і доручив Держдепартаменту почати підготовку до переведення посольства Америки з Тель-Авіва до Єрусалима.