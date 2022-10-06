Підозрюваних у хабарництві затримали в Одесі

Служба безпеки України разом з поліцією викрили і ліквідували схему системного хабарництва у Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції. Як повідомила СБУ в четвер, 6 жовтня, до організації незаконної діяльності причетний один із заступників керівника цього управління.

«Високопосадовець налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від учасників виконавчих проваджень за “прискорену” процедуру зняття арешту з особистого майна», – йдеться в повідомленні СБУ.

За інформацією правоохоронців, схема передбачала, що гроші з людей мали вимагати державні виконавці. Вони ж повинні були передавати кошти у вигляді щомісячної «данини» через своїх безпосередніх керівників. Загальний обсяг поборів з кожного підпорядкованого начальника структурного підрозділу становив понад тисячу доларів на місяць. Також СБУ стверджує, що організатор оборудки забирав собі половину від встановленої премії для підлеглих, яку вони отримують за стягнутий з порушника виконавчий збір.

Щоб приховати незаконну діяльність, чиновник залучив свого знайомого як «посередника» для передачі грошей. Зрештою їх обох затримали в Одесі під час отримання чергової суми. Раніше працівники СБУ також задокументували незаконну передачу фігурантам ще майже 200 тис. у гривневому еквіваленті. Їм вже повідомили про підозру в хабарництві.

СБУ не вказала імені затриманого посадовця, але в Офісі генпрокурора уточнили, що в хабарництві підозрюють заступника начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції – начальника Управління забезпечення примусового виконання рішень в Одеській області.