За хабарництво і судді, і адвокату загрожує 10 років ув'язнення

В Івано-Франківській області на хабарі у 1,2 тис. дол. затримали суддю та адвоката. Вони взяли гроші за прийняття рішення, яке б дозволило фігуранту справи уникнути адмінвідповідальності. Йдеться про суддю Коломийського міськрайонного суду. Про суть справи, за яку давали хабар, також не повідомляється. За корупцію і судді, і адвокату загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про затримання судді та адвоката в Івано-Франківській області у п’ятницю, 30 вересня, повідомила прес-служба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. За даними правоохоронців, фігуранти справи налагодили корупційну схему прийняття судових рішень.

«Правоохоронці викрили суддю одного з міськрайонних судів та посередника. Фігуранти отримали 1200 доларів США хабара за винесення рішення про непритягнення особи до адміністративної відповідальності», – йдеться у повідомленні.

Як зазначає івано-франківське видання «Галка» з посиланням на джерела у правоохоронних органах, затриманий – один із суддів Коломийського міськрайонного суду.

Затриманому судді вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), адвокату – за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 ККУ країни. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.