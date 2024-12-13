Вища рада правосуддя звільнила суддю-хабарника із Коломиї Володимира П’ятковського
Суддя взяв 1000 доларів за непритягнення до відповідальності водія під наркотиками
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ВРП звільнила суддю Коломийського міськрайонного суду Володимира П’ятковського, якого затримали на хабарі у $1000. Рішення винесли 10 грудня.
Йдеться про інцидент, який стався у вересні 2022 року. Правоохоронці викрили Володимира П’ятковського, який разом з адвокатом Іваном Козаком, взяли у водія, Володимира Вірстюка, обвинуваченого у їзді під наркотиками 1200 доларів за непритягнення його до адміністративної відповідальності.
Справу Володимира П’ятковського досі розглядає Вищий антикорупційний суд, а його спільнику – адвокату – призначили 3 роки умовного терміну.
«Поведінка, яку допустив суддя призвела до настання негативних наслідків, а саме підриву авторитету судової влади», – йдеться у рішенні ВРП про притягнення П’ятковського до дисциплінарної відповідальності.
Додамо, що Володимира П’ятковського обрали суддею Коломийського міськрайонного суду безстроково у червні 2004 року.