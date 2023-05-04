Нападники побили активіста ногами та дістали ножі

Одеський громадський активіст Дем'ян Ганул заявив про замовний напад на нього. У четвер, 4 травня, активіст повідомив, що на нього напали люди, які представилися військовими.

За словами Дем'яна Ганула, нападники вийшли на нього під приводом волонтерської допомоги. Активіст зв'язався з незнайомим чоловіком, з яким домовився про зустріч.

«Під’їхавши до домовленого місця, біля кафе був запаркований автомобіль – пікап камуфляжного кольору з чорними номерами "Ахмет". Нічого не підозрюючи, я зайшов до закладу, де на мене чекали троє представників якоїсь з етнічних меншин», – повідомив активіст.

На питання, що саме потрібно військовим та де служать чоловіки, Дем'яну Ганулу висунули претензію, чому він не надсилав допомогу саме цим «військовослужбовцям». Відповіді, хто ці чоловіки та де вони служать, активіст не отримав.

Після цього чоловіки у грубій формі запропонували Ганулу поїхати з ними у невідомому напрямку, а потім почали бійку з активістом. Зловмисники повалили Дем'яна Ганула на землю та почали бити ногами, а потім дістали ножі. Волонтеру вдалося відбитися та втекти через чорний вихід кафе та викликати поліцію.

«Те, що я знаю, станом на зараз. Вчора о 06:00 псевдовійськові заїхали до Одеси з Дніпра, одразу після нападу поїхали з міста в бік столиці. Приїздили, щоб скоїти напад. Чомусь досі не затримані. Є також інформація, що вони дійсно проходять службу в одній з одеських бригад», – заявив Ганул.

Одеський активіст заявив, що організатором нападу на нього є Олександр Подобєдов, який раніше замовив напад на активіста Сергія Стерненка. Дем'ян Ганул повідомив, що на відеокамерах з кафе видно, що Подобєдов сидів разом з нападниками до приїзду активіста. Крім того, поблизу закладу помітили автомобіль Олександра Білого, друга Подобєдова.

«Вони є представниками криміналу Одеси, негідники яких хтось прикриває з владних структур. Це повний сюр: бандити роблять все, що хочуть, посеред білого дня, в центрі Одеси, під час війни», – прокоментував напад активіст.

За словами Дем'яна Ганула, зараз із ним все добре. Активіст повідомив, що чекає на реакцію держави.