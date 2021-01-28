В Одесі сильний снігопад повалив сотні дерев

На Одещині вже другу добу тривають аномальні снігопади, які частково паралізували транспортну систему міста і розтрощили понад 500 дерев. Про це 28 січня повідомляє «Думская».

Негода в місті почалася ще 26 січня і значно посилилася в ніч на 28 січня: сильний дощ перейшов в мокрий сніг, потім впала температура, що призвело до заледеніння контактної мережі електричного транспорту, електромереж і дерев. За словами синоптиків, за ніч в Одесі випала місячна норма опадів.

Як повідомили в Одеській міськраді, за ніч впало майже 500 дерев і стовбурових гілок, а також три опори зовнішнього освітлення. Стався 131 обрив мереж зовнішнього освітлення та 78 обривів мереж електротранспорту. Частина трамвайних і тролейбусних маршрутів не працюють, а більша частина міста стоїть у заторах.

В одному з районів Одеси дерево впало на теплотрасу й прорвало трубу, у результаті чого кілька вулиць залишилися без теплопостачання. Повністю без електроенергії залишилися 4 мікрорайони Одеси.

Наслідки негоди в Одесі ( фото «Думская»)

Мешканцям міста радять не виходити з домівок через сильну ожеледицю, але 58 людей вже звернулися до травмпунктів міста через травмування під час негоди.

Міська влада дозволила учням молодших класів залишитися вдома 28 січня. Решта школярів також може залишитися вдома, утім в мерії радять попередньо попередити викладачів.

До ліквідації наслідків негоди в місті залучили понад півтори тисячі комунальників та більш як 230 автівок спецтехніки. Допомогу комунальникам в усуненні наслідків негоди надають 250 військових Нацгвардії.

При цьому за межами обласного центру, на Київській трасі, утворилися кілометрові затори через вантажівки, що застрягли в снігу. Загалом на цій дорозі стоять понад 700 фур. Для руху закрили дороги міжнародного значення М 15 Одеса - Рені та М 16 Одеса - Кучурган.

Станом на ранок 28 січня 123 населених пункти на Одещині знеструмлені через негоду. Наразі, аби відновити електропостачання, працюють 97 бригад у складі 317 людей та 119 одиниць техніки.