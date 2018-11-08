В Одесі поліцейський під час затримання застрелив підозрюваного у вбивстві
Ймовірний вбивця під час затримання напав на поліцейського з сокирою, через що той був змушений застосувати зброю
Суспільство — Володимир Пиріг, сьогодні, 11:504700
Поліція прибула на затримання злочинця і застрелила його
В Одесі дільничний поліцейський у четвер, 8 листопада, був змушений застосувати зброю до 29-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві. Під час затримання підозрюваний напав на одного з поліцейських з сокирою і намагався втекти, через що поліцейський застосував табельну зброю і застрелив нападника, повідомив радник начальника одеської поліції Руслан Форостяк.
Чоловік скоїв вбивство у п’ятницю, 2 листопада. Тоді він завдав 61-річному викладачеві одного з одеських ВНЗ кілька ножових ударів. Чоловік згодом помер у лікарні – ймовірно від втрати крові.
Обласна поліція повідомила, що під час огляду ймовірного злочинця у нього, окрім сокири, виявили також три ножі та пістолет.
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