В Одесі поліцейський під час затримання застрелив підозрюваного у вбивстві

Поліція прибула на затримання злочинця і застрелила його

В Одесі дільничний поліцейський у четвер, 8 листопада, був змушений застосувати зброю до 29-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві. Під час затримання підозрюваний напав на одного з поліцейських з сокирою і намагався втекти, через що поліцейський застосував табельну зброю і застрелив нападника, повідомив радник начальника одеської поліції Руслан Форостяк.

Чоловік скоїв вбивство у п’ятницю, 2 листопада. Тоді він завдав 61-річному викладачеві одного з одеських ВНЗ кілька ножових ударів. Чоловік згодом помер у лікарні – ймовірно від втрати крові.

Обласна поліція повідомила, що під час огляду ймовірного злочинця у нього, окрім сокири, виявили також три ножі та пістолет.