В Одесі п'яний поліцейський збив двох пішоходів та шлагбаум

27-річний поліцейський збив 49-річного чоловіка та 47-річну жінку

В Одесі в міжквартальному проїзді біля супермаркету на Люстдорфській дорозі 19 січня нетверезий водій Opel – 27-річний поліцейський, перебуваючи поза службою, збив шлагбаум та наїхав на двох пішоходів.

Як повідомила прес-служба поліції, постраждали 49-річний чоловік та 47-річна жінка. Їх із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували.

«На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини аварії. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху)», – йдеться в повідомленні правоохоронців.

Крім того, про аварію за участі поліцейського повідомили працівників Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, що сьогодні також у Львові на вул. Куліша автомобіль BMW в’їхав у зупинку громадського транспорту біля ТРЦ Forum Lviv.