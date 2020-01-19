В Одесі п'яний поліцейський збив двох пішоходів та шлагбаум
Незважаючи на те, що поліцейський перебував поза службою, про спричинену ним аварію повідомили ДБР
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В Одесі в міжквартальному проїзді біля супермаркету на Люстдорфській дорозі 19 січня нетверезий водій Opel – 27-річний поліцейський, перебуваючи поза службою, збив шлагбаум та наїхав на двох пішоходів.
Як повідомила прес-служба поліції, постраждали 49-річний чоловік та 47-річна жінка. Їх із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували.
«На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини аварії. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху)», – йдеться в повідомленні правоохоронців.
Крім того, про аварію за участі поліцейського повідомили працівників Державного бюро розслідувань.
Нагадаємо, що сьогодні також у Львові на вул. Куліша автомобіль BMW в’їхав у зупинку громадського транспорту біля ТРЦ Forum Lviv.