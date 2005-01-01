В Одеській області зареєстровано спалах кору у частині Нацгвардії

У частині Національної гвардії України у селі Жеребкове Одеської області зареєстровано спалах захворювання на кір. Про це йдеться в повідомленні Ананьївської районної державної адміністрації.

За даними головного лікаря центральної районної лікарні Анатолія Койчева, минулої суботи було доставлено двох військовослужбовців з підозрою захворювання на кір.

Койчев додав, що частину військовослужбовців вже виписано. 16 осіб вже готуються до виписки.

Нагадаємо, що за останній тиждень в Україні на кір захворіли ще понад 1300 людей.