В Одеській області зареєстровано спалах кору у частині Нацгвардії

СуспільствоОлег Костюк, 4 червня480

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У частині Національної гвардії України у селі Жеребкове Одеської області зареєстровано спалах захворювання на кір. Про це йдеться в повідомленні Ананьївської районної державної адміністрації.

За даними головного лікаря центральної районної лікарні Анатолія Койчева, минулої суботи було доставлено двох військовослужбовців з підозрою захворювання на кір.

Койчев додав, що частину військовослужбовців вже виписано. 16 осіб вже готуються до виписки.

Нагадаємо, що за останній тиждень в Україні на кір захворіли ще понад 1300 людей.

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