За останній тиждень в Україні на кір захворіли ще понад 1300 людей

За попередній тиждень на кір в Україні захворіли 1 тис. 334 людини, серед яких 800 – діти. Такі дані оприлюднила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

«За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 21-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1334 людини – 522 дорослих і 812 дітей. Зупинити спалах може тільки посилена імунізація», – наголосили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також у МОЗ радять всім, хто не отримав вчасно дві дози вакцини КПК, провести щеплення, а місцеву владу просять посилити заходи з вакцинації. Особливо це стосується дитячих колективів.

«Кір – небезпечне і дуже заразне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація», – наголосили у МОЗ.

До слова, за 19-й тиждень цього року на кір захворіли 1407 українців.