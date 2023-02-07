У тимчасово окупованій Макіївці стався потужний вибух на газопроводі

У вівторок, 7 лютого, у тимчасово окупованій Макіївці стався потужний вибух на газопроводі. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За даними очевидців, загоряння сталось сьогодні ввечері на магістральному газопроводі. У місцевих пабліках повідомили про можливе місце займання – у східному районі Макіївки, поруч із залізничною колією, якою окупанти перевозять бронетехніку.

Також повідомляється про безрезультатні спроби локалізувати поширення вогню. Про кількість жертв та масштаб наслідків пожежі інформації наразі немає.

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Згідно зі звітом Генштабу ЗСУ, саме поруч з Макіївкою, а також південніше, армія РФ штурмує українські позиції. Зокрема, спроби наступальних дій відбуваються у напрямку Авдіївки та Вугледару.