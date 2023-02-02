Владімір Путін не полишає спроб захопити частину території України

Російський президент Владімір Путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей України. Про це повідомив у коментарі виданню Kyiv Post представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

Він заявив, що українська розвідка фіксує усі ознаки того, що Росія готується до нової спроби масованого наступу та захоплення сходу країни.

«Ми спостерігаємо, що російсько-окупаційні війська передислоковують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку. За даними воєнної розвідки України, Путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей», – зазначив Андрій Черняк.

Також, представник ГУР МО України зазначив, що Росія використовує територію Білорусі для підготовки мобілізованих солдатів та не має достатніх сил і засобів, щоб розпочати найближчими тижнями масований наступ на Україну з цього напрямку.

«Станом на сьогодні сформованих ударних груп немає. Немає загрози залучення Білорусі до повномасштабного вторгнення на боці Росії проти України, але це також, безумовно, ризики, які ми повинні враховувати», – заявив представник воєнної розвідки України.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Росія мобілізувала 500 тис. осіб і готується почати наступ на двох напрямках: це може бути Донбас, а може бути і південь. За його словами, Росія може приурочити новий наступ до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.