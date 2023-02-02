РФ створює умови для подальших рейдів через кордон до північно-східних районів України

Російське військове командування намагається розосередити українські сили, відвернути їх від критичних напрямків наступу і затиснути в північно-східних прикордонних районах. До таких висновків дійшли у своєму аналізі аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті аналітики наголошують, що вторгнення з Білорусі залишається вкрай малоймовірним, а Росія продовжує внутрішні інформаційні операції проти України.

В ISW розповіли, що російський президент Владімір Путін провів нараду 1 лютого, щоб обговорити відновлення житлової інфраструктури в Криму, Бєлгородській, Брянській і Курській областях після «обстрілів неонацистськими формуваннями» прикордонних районів.

«Акцент Путіна на передбачуваній небезпеці українських обстрілів прикордонних регіонів, ймовірно, ставить перед собою подвійну мету. Це сприяє інформаційній операції, спрямованій на те, щоб представити війну в Україні як екзистенційну загрозу для російських громадян, щоб забезпечити внутрішню підтримку затяжної війни», – констатують аналітики.

Водночас вони зауважують, що російський план з роздмухування інформації про підготовку повторного вторгнення з території Білорусі провалюється.

«Загроза транскордонних рейдів з Бєлгородської, Брянської та Курської областей на північ і північний схід України, ймовірно, є спробою змусити Україну розгорнути обмежені підрозділи в цих районах, таким чином розпорошивши українські війська напередодні ймовірної російської наступальної операції в найближчі місяці», – йдеться у звіті.

Як інформував ZAXID.NET, у Білорусі у вівторок, 31 січня, почалося «спільне штабне тренування» військ РФ і РБ. Спільні навчання країн, активно висвітлюються білоруськими пропагандистами і схожі на російську ІПСО, спрямовану на демонстрацію загрози нового можливого вторгнення з території Білорусі в Україну.

Водночас у Державній прикордонній службі кажуть, що Білорусь не припиняє підтримувати збройну агресію Росії, а ситуація на кордоні залишається напруженою, але контрольованою.