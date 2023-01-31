Як очікується, російсько-білоруські військові навчання триватимуть тиждень

У вівторок, 31 січня, у міністерстві оборони Білорусі заявили про початок «спільного штабного тренування», в якому братимуть участь білоруські та російські війська.

Білоруське міністерство повідомило Telegram, що впродовж тижня представники військових відомств двох країн «відпрацюють питання спільного планування застосування військ на основі досвіду збройних конфліктів останніх років».

Тема навчань звучить так: «Прийняття рішення щодо застосування регіонального угруповання військ (сил) в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави».

В оборонному відомстві Білорусі заявили, що комплекс «спрямований на підвищення сумісності органів військового управління двох держав» і «є черговим етапом підготовки до спільного оперативного навчання» «Щит Союзу – 2023», яке пройде на території РФ у вересні 2023 року.

Зазначимо, що за даними Держприкордонслужби, Росія продовжує направляти нові підрозділи до Білорусі. Так, армія РФ перекинула нові підрозділи до Білорусі для підготовки. Інші військові, що вже пройшли навчання, повернулися до РФ, звідки будуть переведені на окуповані території України, де ведуться бої. Проте ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою.