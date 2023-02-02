Глава Міноборони Олексій Резніков каже, що Україна не недооцінює Росію

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Росія може приурочити новий наступ до річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Про це він розповів в інтерв'ю французькому телеканалу BFMTV.

За словами міністра, росіяни «живуть символізмом», тому можуть спробувати зробити щось в районі 24 лютого. Водночас Резніков наголосив, що Україна не недооцінює Російську Федерацію, назвавши цифру «500 тис. російських солдатів», мобілізованих Кремлем.

«Офіційно заявлено 300 тис. мобілізованих, але коли ми бачимо війська на кордонах, за нашими оцінками, це набагато більше», – додав він.

Міністр вважає, що війська РФ можуть зробити спробу наступу за двома напрямками: це може бути Донбас, а може бути і південь.

Саме цей сценарій, до якого готується Київ і який спонукає президента Володимира Зеленського та його уряд просити нової військової допомоги у союзників по НАТО, зазначає BFMTV.

«Ми говоримо нашим партнерам, що ми теж повинні бути готові якомога швидше. Ось чому нам потрібна зброя, щоб стримувати ворога, тому що на війні все вирішує ініціатива», – сказав Резніков.

Також він наголосив на необхідності швидкого придбання Україною «повітряних ресурсів» та навчання українських пілотів для літаків, які, ймовірно, будуть поставлені країнами-союзниками.

Міністр оборони України подякував Франції за надання 12 нових гармат Caesar і наголосив на необхідності швидкого отримання Україною «повітряних засобів», а також закликав навчати українських пілотів на літаках, які можуть бути надані країнами-союзниками.

Зазначимо, що в останні тижні збільшилась кількість повідомлень про підготовку Росії до ескалації війни в Україні. Представники влади, розвідка й експерти вважають, що Росія готується до нового наступу в лютому-березні і що найближчі кілька місяців можуть бути особливо важкими для України, але вирішальними у війні.

Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що зараз в Україні воюють приблизно 326 тис. російських військових.