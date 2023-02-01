Після деокупації росіяни регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру Херсона

Російське військове командування наказало обстрілювати деокупований Херсон, ймовірно, щоб знизити моральний дух цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через Дніпро. Про це 1 лютого повідомила розвідка міноборони Великої Британії.

«Останніми днями найінтенсивніші обстріли в ході конфлікту, ймовірно, відбувалися вздовж річки Дніпро на півдні України. У тому числі продовжувався російський обстріл міста Херсона, артилерія вела вогонь зі східного берега річки», – йдеться в огляді розвідки.

29 січня місцева влада повідомила про загибель ще трьох цивільних осіб у Херсоні, а два іноземні судна, пришвартовані на річці, були пошкоджені, що призвело до розливу нафти.

«Херсон залишається найбільш постійно обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу. Точна причина, через яку Росія витрачає тут свої виснажені запаси боєприпасів, незрозуміла. Проте, швидше за все, командування частково має на меті знизити моральний дух цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через Дніпро», – вважають у розвідці Великої Британії.