Місцевих жителів закликають залишити вулиці і прямувати до найближчого укриття

У неділю, 29 січня, російькі окупанти здійснили масований артилерійський обстріл Херсона. Обласна військова адміністрація повідомила про багатьох загиблих і поранених.

«На цю хвилину відомо про багатьох постраждалих: поранених і загиблих», — заявили в ОВА, не уточнивши кількість жертв. Детальнішу інформацію ОВА обіцяє оприлюднити згодом. Раніше чиновники повідомили про 10 пошкоджених автівок комунального підприємства та ще чотирьох будинків херсонців.

Херсонська міська рада повідомила, що станом на 14:00 попередньо було відомо про одного загиблого та двох поранених з початку доби. Там кажуть, що спершу росіяни обстрілювали місто вночі. Через це зазнало ушкоджень комунальне підприємство та 16 одиниць техніки, зокрема евакуаційний транспорт.

Вдруге по місту почали стріляти приблизно о 13:00. Є влучання у складські приміщення, автостанцію, шкільний майданчик, також у місті пошкоджені будівлі та транспортні засоби. Міністерство охорони здоров’я України повідомило про атаку на обласну клінічну лікарню Херсона, поранення дістала медсестра.

Місцевих жителів закликають залишити вулиці, прямувати до найближчого укриття чи залишатися вдома, користуючись правилом двох стін.