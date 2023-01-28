Вранці 28 січня росіяни обстріляли Костянтинівку

У суботу, 28 січня, росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині, внаслідок чого загинули троє людей, ще 14 – отримали поранення.

Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Facebook, вранці 28 січня росіяни обстріляли Костянтинівку. Спочатку було відомо про трьох загиблих і двох поранених цивільних, однак ближче до вечора кількість поранених зросла до 14.

«Костянтинівка – місто, відносно віддалене від лінії фронту, однак все одно воно постійно потерпає від ворожих ударів. Кожен, хто досі залишається в місті, наражає себе на смертельну небезпеку – росіяни б'ють по цивільних, бо не здатні боротися з української армією», – повідомив він.