В окупованій Жданівці на Донеччині стався вибух на шахті, двоє гірників загинули

На шахті стався вибух метану

У непідконтрольному Україні місті Жданівка Донецької області стався вибух метану на вугледобувному підприємстві, у результаті чого загинули два гірники, повідомляє «МНС ДНР».

Ще одна людина отримала поранення. Тіла загиблих підняли на поверхню.

Зазначається, що інші 314 гірників, які перебували в забої шахти Жданівська, самостійно вибралися на поверхню.

Нагадаємо, 26 жовтня на шахті «Лісова» у с. Сілець на Сокальщині, що належить ДП «Львіввугілля», стався обвал породи. Тоді травмувалися троє працівників. Як з'ясувалося пізніше, завал на шахті трапився через проблеми із встановленням кріплення.