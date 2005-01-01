В оздоровчому комплексі на Запоріжжі отруїлися 28 дітей

СуспільствоЮрій Братюк, 15 червня880

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В оздоровчому комплексі на Запоріжжі отруїлися 28 дітей
В оздоровчому комплексі «Маяк» у Запорізькій області отруїлися 28 з яких діткй

У п’ятницю, 15 червня, стало відомо, що в оздоровчому комплексі «Маяк» у Запорізькій області отруїлися 30 людей, 28 з яких діти.

Про це повідомила Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

«30 осіб, у тому числі 28 дітей, постраждали від отруєння належить акціонерному товариству «Мотор Січ» оздоровчому комплексі «Маяк», - йдеться у повідомленні прес-служби управління.

Згідно з повідомленням, під час детальної перевірки оздоровчого комплексу було зафіксовано низку порушень вимог санітарного законодавства. Зокрема відсутність проточної гарячої води, брак посуду, недотримання двотижневого меню, порушення технології приготування страв.

Підкреслюється, що стан хворих, які зверталися за медичною допомогою, визначають як легкого та середнього ступеня тяжкості, деталі інциденту з’ясовуються.

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