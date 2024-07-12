Під час купання в озері у селі Коросно, що біля Перемишлян, потонув 32-річний чоловік. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Трагічний випадок трапився у четвер, 11 липня близько 17:30.

«Рятувальники отримали повідомлення про те, що в с. Коросно Львівського району в озері потонув чоловік 1992 року народження. Тіло без ознак насильницької смерті витягнули на берег і передали медикам місцеві мешканці», – повідомили у ДСНС Львівщини.

Як додають у Службі, від початку року на водоймах Львівщини потонули 24 людини, з них троє дітей. Головне управління ДСНС у Львівській області вкотре наголошує, що під час відпочинку біля водойм заборонено:

• купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей (перелік дозволених дивіться тут);

• вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;

• стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень не призначених для цього;

• купатися наодинці;

• вживати спиртні напої до та під час купання;

• допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;

• купання дітей без супроводу дорослих.