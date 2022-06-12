Парламентські вибори у Франції проходять у два тури

Блок лівих партій на чолі з Жан-Люком Меланшоном за попередніми даними лідирує в першому турі виборів до парламенту Франції, що відбувся в неділю, пише Reuters із посиланням на дані опитування Ifop-Fiducial.

Згідно з цими даними, ліві партії отримують 25,7% голосів виборців, тоді як блок «Разом!» на чолі з президентом Еммануелем Макроном отримав 25%.

На третьому місці – партія «Національне об’єднання» Марін Ле Пен, яка йшла на вибори самостійно, із результатом 19,3%, тоді як блок правих партій «Республіканці» попередньо здобуває лише 11,6%, пише «Європейська правда».

Попри друге місце в першому турі блок «Разом!» має шанси здобути більшість голосів за результатами другого туру парламентських виборів 19 червня. За оцінками, «Разом!» можуть отримати від 275 до 310 місць у Національній асамблеї – для абсолютної більшості потрібно 289 депутатів. Якщо Макрон отримає лише відносну більшість, він змушений буде співпрацювати з іншими парламентськими групами для затвердження своїх законів.

На попередніх виборах 2017 року центристська партія Макрона «Вперед, Республіка!» здобула абсолютну більшість місць – 308, а в об'єднанні з партією «Демократичний рух» центристський блок налічував 350 депутатів.

Другий тур виборів відбудеться 19 червня, і остаточні результати стануть відомими після цієї дати.

Попередні дані свідчать, що в голосуванні в неділю взяли участь близько 48 млн виборців. Станом на 17:00 за місцевим часом явка на парламентських виборах у Франції становила 39,42%, що менше за показник 2017 року (40,75%).