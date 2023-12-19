На Куп'янському напрямку в підрозділах російської армії зафіксовано спалах так званої «мишачої лихоманки». Про це 19 грудня повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, командування російської армії проігнорувало скарги на лихоманку від особового складу, розцінивши їх як «черговий прояв ухилення від участі в бойових діях». Окрім того, на першому етапі перебігу «мишача лихоманка» нагадує звичайний грип.

«У підсумку "мишача лихоманка” значно знизила боєздатність російських “щурів”», – йдеться у повідомленні ГУР.

Також, за даними розвідників, у підрозділах російської окупаційної армії зростає невдоволення через неналежне забезпечення зимовими речами та повну відсутність медичної допомоги.

«Мишача лихоманка», більш відома як геморагічна гарячка з нирковим синдромом – це гостра вірусна хвороба, що характеризується лихоманкою, загальною інтоксикацією, ураженням нирок, розвитком гострої ниркової недостатності та тромбогеморагічного синдрому. Хвороба передається людині від гризунів, через прямий контакт зі збудником, внаслідок вдихання пилу мишачих екскрементів чи потрапляння їх у харчі, які вживає людина.

Серед симптомів «мишачої лихоманки» – сильний головний біль, зростання температури тіла до 40 градусів, висипи та почервоніння, зниження тиску, крововиливи в очах, нудоту, блювання по декілька разів на день. Оскільки хвороба уражає нирки, заражений «мишачою лихоманкою» відчуває інтенсивний біль у попереку та має серйозні труднощі із сечовипусканням.