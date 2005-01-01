В Польщі остаточно ухвалили закон про заборону торгівлі в неділю

Депутати польського парламенту остаточно ухвалили закон, яким забороняється торгівля по неділях у країні, пише «Gazeta Wyborcza».

У четвер, 11 січня закон ухвалила верхня палата парламенту – Сенат. Нижня палата – Сейм – ухвалила закон ще у листопаді минулого року.

Нагадаємо, відповідно до закону, від 1 березня 2018 року в кожному місяці магазини будуть працювати лише у дві неділі — в перший і останній тиждень місяця.

З 2019 року магазини будуть відкриті тільки в одну неділю в місяць, а з 1 січня 2020 року почне діяти суцільна заборона на торгівлю по неділях, за винятком 7 спеціально визначених неділь на рік – двох неділь, які передують Різдву, однієї неділі, яка передує Великодню, та останніх неділь січня, квітня, червня і серпня. Список цих неділь також поширюється на 2018 і 2019 роки.

Працювати по неділях зможуть квіткові і кондитерські магазини, пекарні і кав'ярні, що продають морозиво. Умовою для них буде зобов'язання продавати виключно квіти, морозиво, хлібобулочні та кондитерські вироби.

Закон також передбачає штраф за порушення заборони, який буде складати від 1 тисячі до 100 тисяч злотих, а в разі постійних порушень заборони — позбавлення волі.

Тепер закон щодо заборони на торгівлю по неділях чекає підпису президента.